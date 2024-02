Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Gleich mit mehreren Anzeigen muss ein 41-Jähriger rechnen, der am Sonntagmittag alkoholisiert mit seinem Pkw in Weikersheim unterwegs war. Der Mann sollte gegen 13.10 Uhr in der August-Laukhuff-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und setzte seine Fahrt unbeirrt durch die Weikersheimer Innenstadt fort. Hierbei überholte er im Bereich des Schulzentrums unter anderem ein E-Kleinstfahrzeug und erreichte hierbei eine Geschwindigkeit von circa 120 km/h. Auf einem Schotterablageplatz vor dem Gemeindeverbindungsweg Honsbronn verunfallte der Audifahrer schließlich, nachdem er über einen Schotterhaufen fuhr und hierbei den Unterboden seines Fahrzeugs abriss. Der 41-Jährige setzte im Anschluss seine Flucht zunächst zu Fuß fort, konnte jedoch nach wenigen Metern durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp über 0,7 Promille an. Zudem gab der 41-Jährige an, keinen Führerschein zu besitzen. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Bad Mergentheim: Essen auf dem Herd sorgt für Feuerwehreinsatz

Vermutlich weil eine 53-Jährige ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte, musste am Samstagmorgen die Feuerwehr in Bad Mergentheim ausrücken. Gegen 10.50 Uhr wurde durch einen Anwohner ein Notruf abgesetzt, nachdem er Brandgeruch und den akustischen Rauchmelder aus der Wohnung in der Clemens-August-Straße wahrnahm. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr geöffnet wurde, konnte die Ursache schnell lokalisiert werden. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich ein Topf mit bereits eingebranntem Essen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Boxberg/Ahorn: Diebe entwenden Gegenstände aus mehreren Pkw

Zu einer Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Gemeinden Boxberg-Wölchingen und Ahorn-Eubigheim. In insgesamt vier Fällen öffneten der oder die Täter die Fahrzeuge, welche direkt vor den Wohnhäusern der Geschädigten geparkt waren. Hierbei wurden unter anderem Bargeld, Geldbörsen, Schuhe und ein Rucksack gestohlen. Zeugen die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Schweißarbeiten lösen Brand aus

Nachdem zwei Männer am Samstagnachmittag in einer Scheune in Tauberbischofsheim-Dienstadt Schweißarbeiten an einem Fahrzeug durchführten, geriet zunächst das Fahrzeug und dann die Scheune in Vollbrand. Gegen 14.10 Uhr befanden sich die beiden 65 und 31 Jahre alten Männer in der Scheune in der Langen Gasse und arbeiteten an dem Fahrzeug, welches kurz darauf anfing zu brennen. Nachdem es den Beiden nicht gelang, das Feuer am Fahrzeug zu löschen, griffen die Flammen auf die Scheune über, wodurch diese in Vollbrand geriet. Hierdurch wurde auch ein Nachbarhaus beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell