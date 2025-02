Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Außenspiegel abgebrochen + Platzverweis nach verbotener Grußform + Grillhütte abgebrannt + Einbruch in Landmaschinen-Betrieb + Zigaretten aus Kiosk entwendet + Hausfassade touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Außenspiegel abgebrochen

In der Ockershäuser Allee brachen Unbekannte den linken Außenspiegel eines grauen Fiat Panda ab, der dort zwischen Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, parkte. Der entstandene Schaden ist geschätzt 150 Euro hoch, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Cappel: Platzverweis nach verbotener Grußform

Auf dem dm-Parkplatz in der Marburger Straße rief ein 40-Jähriger am Samstag, 22. Februar, gegen 15.45 Uhr wohl einen verbotenen Gruß und zeigte dabei auch die entsprechende Armgeste. Ein Zeuge meldete dies der Polizei, die den alkoholisierten Mann daraufhin kontrollierte, ein Ermittlungsverfahren einleitete und ihm einen Platzverweis erteilte. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich an den polizeilichen Staatsschutz zu wenden (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain- Langenstein: Grillhütte abgebrannt

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem am Sonntagmorgen, 23. Februar, die Grillhütte in der Hintergasse nahezu vollständig abbrannte. Erste Meldungen zum Brand gingen bei der Polizei gegen 3.45 Uhr ein. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer, der entstandene Schaden liegt nach ersten, groben Schätzungen bei etwa 50.000 Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge fand kürzlich keine Feier in der Grillhütte statt, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Die Kripo sucht Zeugen: Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nacht auf Sonntag in der Nähe der Grillhütte bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Weimar- Niederwalgern: Einbruch in Landmaschinen-Betrieb

Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten Diebe in einen Betrieb für Landmaschinen in der Gießener Straße. Zwischen Samstag, 22. Februar, 16 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, durchsuchten sie mehrere Räume und beschädigten bei ihrem Vorgehen weitere Türen, so dass der Schaden insgesamt im vierstelligen Bereich liegen dürfte. Mit Geld in noch unbekannter Menge flüchteten sie. Die Kriminalpolizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Zigaretten aus Kiosk entwendet

Zigaretten in noch unbekannter Menge entwendeten Diebe am Montag, 24. Februar, gegen 2.30 Uhr aus einem Kiosk in der Bahnhofstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge schlugen zwei etwa 175cm große Männer eine Scheibe ein und gelangten dadurch an das Diebesgut, zudem verursachten sie einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Einer von ihnen hat eine kräftigere Figur und trug einen dunkelgrünen Parker, der andere war dunkel gekleidet und hatte einen Rucksack dabei. Nähere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Hausfassade touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am vergangenen Wochenende die Hausfassade eines Weinhändlers in der Schwanallee. Dadurch entstand zwischen Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell