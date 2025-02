POL-MR: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisster 14-Jähriger aufgefunden

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gegen 23.20 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag, 19. Februar, Kenntnis über einen Brand in der Straße An der Zahlbach. Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand das Feuer in einer Dachgeschosswohnung infolge von fahrlässiger Brandstiftung. Die 35-jährige Bewohnerin verließ nach erfolglosen Löschversuchen eigenständig die Wohnung und informierte die Nachbarn. Bei Eintreffen der Feuerwehr ...

mehr