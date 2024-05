Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Ladendiebstahl folgt Hausverbot

Kaiserslautern (ots)

Die Folgen ihres Handelns bekam eine 19-Jährige am Dienstagnachmittag in der Kerststraße zu spüren. Bei ihrer Shoppingtour in einem Drogeriemarkt erweckte sie die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs. Der beobachtete, wie die Frau mehrere Produkte einsteckte. Ohne die Ware zu bezahlen, wollte sie dann an der Kasse vorbei, bis der Angestellte die mutmaßliche Diebin stoppen konnte. Ihm händigte die Frau dann die eingesteckten Produkte aus. Die Konsequenz war nicht nur der Einsatz der Polizei, die eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aufnahm, sondern auch ein einjähriges Hausverbot, das durch den Mitarbeiter des Drogeriemarktes ausgesprochen wurde. Als Fazit lässt sich sagen: Diebstahl lohnt sich nicht. |kfa

