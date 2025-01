Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Windegg, B14, Lkr. Konstanz) Auf eisglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und geflüchtet - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs (24.01.2025)

Stockach, Windegg, B14 (ots)

Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen auf der Bundesstraße 14 zwischen Windegg und Tuttlingen von der Straße abgekommen und anschließend zu Fuß geflüchtet. Der 67-jährige Renaultfahrer war gegen 4 Uhr auf der B14 von Windegg in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf der vereisten Fahrbahn kam er mit seinem Wagen von der Straße ab, überschlug sich und landete im Acker. Anschließend flüchtete der glücklicherweise unverletzte 67-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Die Beamten trafen ihn kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Dort stellte sich schnell heraus, dass er nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden am Auto in Höhe von etwa 2.000 Euro.

