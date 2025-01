Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 auf Höhe der Einmündung zum Campingplatz Hegne - Polizei sucht Zeugen (24.01.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz passiert ist. Eine 61-jährige Nissanfahrerin bog gegen 05.30 Uhr an der Einmündung der Zufahrt zum Campingplatz Hegne nach links auf die B33 in Richtung Singen ab. Dabei stieß sie mit einem in Richtung Konstanz fahrenden Seat einer 54-Jährigen zusammen. Die 61-Jährige und ihr 64 Jahre alter Beifahrer verletzten sich bei der Kollision. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die 54-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Um die beiden Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Blechschadens ist noch nicht bekannt.

Da beide Fahrerinnen angaben, dass ihre Ampel Grün zeigte, sucht die Polizei zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen und bitte diese, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell