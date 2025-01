Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr zwischen Kalkofen und Selgetsweiler (23.01.2025)

Hohenfels, L194 (ots)

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Landestraße 194 zwischen Kalkofen und Selgetsweiler ereignet hat. Ein 48-Jähriger fuhr mit einem Sattelzug von Selgetsweiler in Richtung Hohenfels. Im Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt einer 37 Jahre alten BMW-Fahrerin und prallte in der Folge in die Seite des Wagens. Dabei erlitt die Frau Verletzungen. Sie kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Lastwagen und dem BMW, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

