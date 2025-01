Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Einbruch in Dorfladen des Pestalozzi Kinderdorfs (21./23.01.2025)

Stockach, Wahlwies (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in den Dorfladen des Pestalozzi Kinderdorfes eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster neben dem Eingang des Ladens auf und gelangte so in die Innenräume. Dort begab er sich in das Büro des Lieferdienstes, wo er aus einem Schrank einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendete.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Dorfladens beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07773 920017 beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.

