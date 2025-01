Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Parfümdieb in Haft - Polizei sucht Zeugen (13.01.2025)

Konstanz (ots)

Nachdem er Drogerieartikel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hat, sitzt ein Mann bereits seit Dienstag, 14.01.2025, in Untersuchungshaft. Am Montag, 13.01.2025, begab sich er 45-Jährige in die Parfümerieabteilung eines Einkaufsgeschäfts in der Hussenstraße. Dort beobachtete ein Ladendetektiv, wie der Mann diverse hochwertige Parfüms im Wert von insgesamt über 1.500 Euro in einen mitgeführten, extra präparierten Karton packte, den er wiederum in eine Tasche wickelte und anschließend auf einem Rollwagen aus dem Laden transportierte. Vor dem Geschäft von dem Ladendetektiv und einem mittlerweile verständigten Kollegen darauf angesprochen, reagierte der 45-Jährige sofort äußert aggressiv. Nachdem die Männer ihn da-raufhin festhielten verpasst der Dieb dem einen einen Faustschlag ins Gesicht und dem anderen eine Kopfnuss. Mit der Unterstützung zweier Passanten gelang es jedoch schließlich, den 45-Jährigen den kurz darauf eintreffenden Polizisten zu übergeben.

Aufgrund Flucht- und Wiederholungsgefahr beantragte die das Verfahren leitende Staatsanwaltschaft Konstanz noch am gleichen Tag Haftbefehl gegen den Mann, den ein Richter schließlich am Folgetag in Vollzug setzte.

Seitdem sitzt der 45-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen bittet die Polizei den zweiten Passanten, der bei der Festnahme half, jedoch bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort war und Zeugen, die Handyvideos des Vorfalls gefertigt haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

