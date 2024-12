POL-HB: Nr..: 0789--Diebstahl durch falsche Arzthelferin

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Neue Vahr Südwest, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: Montag, 16.12.2024, ca. 13:00 Uhr

Am Montagmittag betrat eine vermeintliche Arzthelferin unter dem Vorwand eines Wasserschadens die Wohnung einer 87-jährigen in der Kurt-Schumacher-Allee und ließ vermutlich eine weitere Person unbemerkt hinein, so dass durch diese aus der Wohnung Bargeld und ein teures Mobiltelefon entwendet werden konnte.

Zur Mittagszeit klingelte eine angebliche Arzthelferin bei einer Seniorin, deren Wohnung sich über einer Arztpraxis befindet. Mit der Darstellung, dass in der Praxis ein Wasserschaden aufgetreten sei, erbat sie Eintritt und wollte die Heizkörper auf ein Leck untersuchen. Während des Gesprächs über das weitere Vorgehen, da die Unbekannte vorgab eine Leckage gefunden zu haben, ließ sie nach einem Klingeln offenbar eine weitere Person in die Wohnung, behauptete jedoch, dass es eine Nachbarin gewesen sei. Als die vermeintliche Arzthelferin die Seniorin kurze Zeit später verließ, informierte diese sich bei der Praxis, da ihr der ganze Vorgang doch seltsam vorkam und erfuhr, dass es gar keinen Schaden gab. Bei der Nachschau in ihrer Wohnung bemerkte sie dann, dass man ihr 100,-- Euro Bargeld gestohlen hatte. Ergänzend kam noch hinzu, dass einem weiteren Zimmer ein neue IPhone im Wert von über 900,-- Euro fehlte.

Beschreiben konnte die Seniorin die angebliche Arzthelferin, mit einer Größe von ca. 160 cm, korpulent, mit schwarzen langen Haaren und dunklen Augen. Da sie einen weißen Kittel trug kam die Skepsis erst auf, als die Täterin die Wohnung verlassen hatte.

Die Polizei Bremen weist insbesondere lebensältere Mitbürger und Mitbürgerinnen darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Zur Taktik dieser Täter und Täterinnen gehört es, ältere Menschen durch eigene oder familiäre Schadensfälle zu verunsichern, durch Gespräche abzulenken und sich dadurch Gelegenheiten zu schaffen, um Geld, Schmuck und Gegenstände zu ergaunern.

Wer Hinweise zu dieser Tat oder der beschriebenen Täterin hat, kann hierzu über die Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes 0421 362 3888 die Polizei Bremen kontaktieren.

