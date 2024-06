Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Roter Chevrolet Camaro flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (5. Juni 2024) flüchtete ein roter Chevrolet Camaro gegen 19:50 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle. Zuvor hatten die Beamten auf dem Parkplatz des Grotenburgstadions eine Kontrollstelle für Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet. Nachdem der Fahrer auffällig langsam an den Messeinrichtungen vorbeigefahren war, beschleunigte er plötzlich mit laut aufheulendem Motor. Daraufhin trat ein Beamter auf die Fahrbahn und gab Anhaltesignale. Der Fahrer ignorierte die Zeichen und beschleunigte seinen Pkw, sodass der Polizist beiseite gehen musste, um von dem Auto nicht erfasst zu werden. Unmittelbar danach nahmen Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Flüchtige überfuhr die Kreuzung der Violstraße/Uerdinger Straße trotz Rotlicht und sorgte auf der Grotenburgstraße dafür, dass ein Unbeteiligter mit seinem Auto auf den Gehweg ausweichen musste. Im weiteren Verlauf befuhr er die Straße "Rott" und nötigte mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere entgegenkommende Autos zu Ausweichmanövern. Anschließend bog er mit quietschenden Reifen in die Friedrich-Ebert-Straße ab, wobei er die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete. Auch dieser unbekannte Verkehrsteilnehmer musste eine Vollbremsung machen, um die Kollision abzuwenden. Nachdem der Flüchtende bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde seinen Pkw auf 140 bis 160 beschleunigt hatte, brach die Polizei die Verfolgungsfahrt ab. Grund dafür war die große Gefahr, die bei derartig hohen Geschwindigkeiten für Unbeteiligte entsteht. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer vermutlich um den 25-jährigen Halter des Autos handelte. Er ist jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Wir bitten Zeugen, insbesondere Fahrer, die durch die beschriebenen Manöver gefährdet wurden, sich bei der Polizei unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (105)

