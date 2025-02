Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: E-Scooter geklaut + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: E-Scooter geklaut

Diebe knackten das Schloss, mit dem ein schwarz-roter E-Scooter im Abgang der Bahnunterführung in der Niederkleiner Straße angeschlossen war. Anschließend machten sie sich am Dienstag, 25. Februar, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr mit dem Roller im Wert von etwa 250 Euro aus dem Staub. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen (Telefonnummer 06428/93050)

Marburg: Audi mit Tür beschädigt?

Vermutlich durch die Tür eines anderen, unbekannten Fahrzeugs entstand am Freitag, 21. Februar, eine Delle an der rechten Seite eines weißen Audi A1, der im Teichwiesenweg auf dem Parkplatz des Tennisplatzes/ Restaurants stand. Der etwa 900 Euro hohe Schaden entstand zwischen 18 Uhr und 21 Uhr, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Frontschürze abgerissen

Als die Halterin eines blauen Audi am Dienstag, 25. Februar, zu ihrem Fahrzeug auf dem Herkules-Parkplatz in der Fuldaer Straße zurückkehrte, fand sie einen etwa 3.000 Euro hohen Schaden vor: Linksseitig waren die Frontschürze und Stoßstange abgerissen. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Der Unfall passierte im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

