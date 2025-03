LPI-J: Nicht versichert und ohne Fahrerlaubnis

Apolda (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 28.03.2025, 20:15 Uhr bis 29.03.2025, 00:15 Uhr kam es in der Kleingartenanlage "Kleine Aue" in der Auenstraße in Apolda zu einem vermutlichen Einbruch. Hierbei gelangte der bislang unbekannten Täter über ein hölzernes Zauntor in einen Kleingarten ein. Bislang ist unbekannt, ob hier etwas entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizei Apolda. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

