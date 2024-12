Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haftbefehl - Bundespolizei nimmt 54-Jährigen fest

Essen (ots)

Gestern Morgen (1. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft hatte zuvor Haftbefehl gegen diesen erlassen.

Gegen 7:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 54-Jährigen. Dieser machte mündlich Angaben zu seiner Person. Recherchen ergaben schließlich, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Haftbefehl nach dem Deutschen fahnden ließ. Das Amtsgericht Nürnberg ordnete gegen den Gesuchten Untersuchungshaft an. Dem Mann wird vorgeworfen, im Oktober 2024 den Schnellzug von Nürnberg nach Erfurt genutzt zu haben, ohne in Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein.

Die Einsatzkräfte brachten den Wohnungslosen zur Bundespolizeiwache, wo ein Fingerabdruckscan die Identität zweifelsfrei feststellte. Da der Mann gegenüber den Uniformierten angab, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, stellte ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit fest.

Anschließend brachten die Polizisten den 54-Jährigen in das Gewahrsam der Polizei Essen. Im Laufe des Tages wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

