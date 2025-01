POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Freitag, 03.01.2025, 18.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - 13-jähriges Mädchen Anfang Januar leicht verletzt. Am Freitag, dem 03.01.2025 gegen 18.00 Uhr kam es zu einer Körperverletzung im Bereich des Bahnhofs in Nörten-Hardenberg. Ein 13-jähriges Mädchen war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zum Gleis und wurde unvermittelt von einem unbekannten Mann im Vorbeigehen in den ...

mehr