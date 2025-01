Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Freitag, 03.01.2025, 18.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - 13-jähriges Mädchen Anfang Januar leicht verletzt.

Am Freitag, dem 03.01.2025 gegen 18.00 Uhr kam es zu einer Körperverletzung im Bereich des Bahnhofs in Nörten-Hardenberg. Ein 13-jähriges Mädchen war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zum Gleis und wurde unvermittelt von einem unbekannten Mann im Vorbeigehen in den Bauchbereich geschlagen worden. Der Täter war mit einem weiteren Mann unterwegs. Als das Mädchen in den wartenden Zug einstieg, entfernten sich die beiden Männer in Richtung der Straße "Kniepestal".

Den Täter beschrieb das Mädchen wie folgt:

- Ca. 185 cm groß

- Ca. 30 Jahre alt

- Blonde Haare

Die Begleitung des Täters konnte wie folgt beschrieben werden:

- Etwas kleiner als der Täter (ca. 180cm groß)

- Ca. 30 Jahre alt

- Braune Haare

In der nachträglich erfolgten Vernehmung des Mädchens gab diese an, dass die Tat von einem jungen Mädchen (keine Altersangabe) und einem ca. 30-jährigen Mann beobachtet wurde. Wir bitten darum, dass die beiden Personen und weitere vor Ort befindlichen Zeuginnen und Zeugen sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell