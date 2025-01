POL-NOM: Beim Abbiegen Pkw touchiert und weitergefahren

Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Dienstag, 28.01.2025, 18.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Verstoß gegen Aufenthaltsbeschränkung. Am Dienstag meldete ein Ladendetektiv eines Lebensmitteldiscounters einen Ladendiebstahl in der Northeimer Rückingsallee durch zwei Männer. Die beiden Männer steckten Wechselköpfe einer elektronischen Zahnbürste sowie Drucker- und Tintenpatronen in ihre Rucksäcke und bezahlten an der ...

mehr