Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Eskalierende Ruhestörung: Mann geht mit Zwille und Flaschen auf Polizei los

55593 Rüdesheim (ots)

Am 23.02.2025, um 10:25 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bad Kreuznach verständigt, da sich mehrere Anwohner über bereits stundenlang andauernde Musik aus einer Wohnung in der Straße "Im Wiesengrunde" in 55593 Rüdesheim beschwerten. Vor Ort öffnete der 57-jährige Wohnungsinhaber zunächst nicht die Wohnungstür seiner Dachgeschosswohnung. Stattdessen erschien er an einem offenen Fenster und drohte den Beamten verbal. Auf die Aufforderung, die Musik leiser zu stellen, reagierte er nicht. Der Mann ließ kurz danach einen aggressiven Mischlingshund aus der Wohnung, der aber durch die Beamten auf Abstand gehalten werden konnte. Danach schoss der 57-Jährige von einem offenen Fenster mit einer Zwille in Richtung der eingesetzten Beamten und warf anschließend auch noch mehrere volle Wein- und Bierflaschen in deren Richtung. Wenige Augenblicke später erschien der Mann mit einem Besen in der Hand im Garten des Anwesens und ging damit drohend auf die Beamten zu. Er konnte daraufhin mittels eines Distanzelektroimpulsgeräts überwältigt werden. Der 57-Jährige wurde im Anschluss durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eröffnet. Der Hund konnte vor Ort unverletzt eingefangen und dem Tierheim übergeben werden. Alle Beamten, sowie der 57jährige Mann, blieben durch den Vorfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell