POL-PDKH: Auffahrunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person auf der Bundesstraße 41

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße (ots) - Am 19.02.25 gegen 12:00 Uhr kam es in der Wilhelmstraße zu einem beispiellosen Fall der Zivilcourage. Hierbei befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer die Wilhelmstraße aus Richtung Ochsenbrücke in Richtung Innenstadt, als dieser plötzlich über gesundheitliche Probleme klagte. Der PKW blieb an der Ampel in Richtung Salinenstraße stehen. Ein aufmerksamer Bürger sah, dass der ...

