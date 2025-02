POL-PDKH: Kraftfahrzeugdiebstahl in Bad Kreuznach

Bad Sobernheim (ots) - Am Samstagnachmittag des 15.02.2025 wurde der Polizei Kirn ein Wohnungseinbruch in Bad Sobernheim gemeldet. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Paul-Schneider-Straße auf. In dem Objekt durchwühlten sie in der Folge verschiedene Räume und entwendeten aus dem Arbeitszimmer einen Wandtresor, in dem sich Bargeld, Dokumente und Schmuck befanden. ...

