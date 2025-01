Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Erkrath/Langenfeld/Monheim am Rhein - 2501099

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Zwischen Montag, 20. Januar 2025, gegen 14 Uhr und Samstag, 25. Januar 2025, gegen 10 Uhr wurde in eine Wohnung eingebrochen, die sich in einem Mehrfamilienhaus an der Sandheider Straße befindet. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt durch die Terrassentür. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Am Rastplatz "Stindertal" an der A3 (Dorper Weg) brachen bislang unbekannte Personen zwischen Samstag, 25. Januar 2026, gegen 23 Uhr und Sonntag, 26. Januar 2025, gegen 6:30 Uhr in einen weißen Wohnwagen ein. Während die Besitzer darin schliefen, beschädigten die Einbrecher das Türschloss und entwendeten eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

An der Von-Etzbach-Straße kam es am Freitag, 24. Januar 2025, zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr. Wie die Täter in die Wohnung eindringen konnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem die Einbrecher die Wohnung durchwühlt hatten, verließen sie diese unerkannt.

Zwischen Samstag, 24. Januar 2025, gegen 13 Uhr und Samstag, 25. Januar 2025, gegen 15 Uhr gelangten bislang unbekannte Personen in eine Erdgeschosswohnung an der Straße "Im Hausfeld". Mutmaßlich gelangten die Einbrecher durch ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten, in die Wohnräume. Diese durchwühlten sie, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Am Sonntag, 26. Januar 2025, wurde ein Einbruch in eine Bäckerei an der Solinger Straße gemeldet. Nach aktuellen Kenntnissen brachen die unbekannten Personen gegen 1:20 Uhr mittels Gewaltanwendung in den Verkaufsraum ein und entwendeten einen Tresor, in dem Bargeld aufbewahrt wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

An der Nelly-Sachs-Straße brachen Unbekannte am Freitag, 24. Januar 2025, zwischen 12:40 Uhr und 21:15 Uhr in zwei Reihenhäuser ein. Sie öffneten jeweils die Terrassentüren auf gewaltsame Art und Weise und drangen so in die Wohnräume ein. Nachdem sie diese durchwühlt hatten, entkamen sie unerkannt. Aus einem der Häuser stahlen sie Bargeld und Schmuck.

Zwischen 16:50 Uhr und 20 Uhr am Freitag, 24. Januar 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus am Ottilie-Baader-Weg. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt durch die Terrassentür, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten schließlich Bargeld, diverse Schmuckstücke und eine hochwertige Handtasche.

Ein unbekannter Täter war am Freitag, 24. Januar 2025, in einen Bungalow an der Braunsberger Straße eingebrochen. Gegen 18:30 beschädigte der Mann die Hauseingangstür, gelangte hinein und durchsuchte die Räume delikttypisch. Anschließend flüchtete der Mann durch die Terrassentür und den Garten in unbekannte Richtung. Gemäß Zeugenhinweisen hatte der Täter eine normale Statur und war bekleidet mit schwarzen Schuhen, einer blauen Jeans, einem grauen Winteranorak mit Kapuze und einer blauen Gesichtsmaske.

Am Freitag, 24. Januar 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Fröbelstraße. Zwischen 18:45 Uhr und 22 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein Fenster beschädigten und über einen Stuhl als Aufstiegshilfe ins Haus kletterten. Informationen zu etwaiger Tatbeute liegen derzeit nicht vor.

An der Menachem-Begin-Straße im Stadtteil Baumberg registrierte die Polizei am Samstag, 25. Januar 2025, einen Einbruch in ein Reihenhaus. Die Tatzeit kann zwischen 13:30 Uhr und 21:50 Uhr eingegrenzt werden. Die Terrassentür zum Garten wurde gewaltsam geöffnet. Daraufhin durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume und entwendeten hochwertigen Schmuck.

Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Samstag, 25. Januar 2025, zwischen 15 und 21:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hegelstraße ein. Hier gelangten sie durch ein Fenster ins Innere, welches sie gewaltsam geöffnet hatten, und durchsuchten die Wohnung delikttypisch nach Wertgegenständen. Informationen zu etwaiger Tatbeute liegen aktuell nicht vor.

Am Samstag, 25. Januar 2025, verschafften sich bislang unbekannte Personen im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 23 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus an der Helene-Stöcker-Straße. Die Einbrecher näherten sich dem Haus durch den Garten auf der Rückseite und hatten die dortige Tür mit Glaseinsatz derart beschädigt, dass sie in die Wohnräume hineingelangten. Daraufhin durchwühlten sie diese und stahlen diversen Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

