POL-ME: Auseinandersetzung unter Jugendlichen löst größeren Polizeieinsatz aus - Hilden - 25010100

Polizei Mettmann

Auseinandersetzung unter Jugendlichen löst größeren Polizeieinsatz aus - Hilden - 26. Januar 2025

Mettmann

Eine Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, bei der ein 17-jähriger Tatverdächtiger mit einer Schreckschusswaffe mehrfach geschossen haben soll, löste am Sonntagnachmittag, 26. Januar 2025, einen größeren Polizeieinsatz in Hilden aus.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:50 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei, nachdem ein Jugendlicher auf der Straße "Gerhart-Hauptmann-Hof" bei einer Auseinandersetzung mit einer Waffe mehrfach geschossen haben soll.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten trafen an der Einsatzörtlichkeit auf einen 20-Jährigen. Er gab an, von einem Jugendlichen körperlich angegriffen worden zu sein. Anschließend schoss der Jugendliche mit einer Schreckschusspistole und traf dabei den 20-Jährigen, der dadurch glücklicherweise nur eine oberflächliche Verletzung am Ohr erlitt. Zudem wurden seine "Overear-Kopfhöhrer", die er zu diesem Zeitpunkt um den Hals trug, beschädigt. Der 20-Jährige gab an, sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nach dem namentlich bekannten Tatverdächtigen konnten die Einsatzkräfte den 17-Jährigen antreffen und brachten ihn zur Polizeiwache in Hilden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit rund 0,6 Promille (0,28 mg/l) positiv. Die Beamtinnen und Beamten leiteten gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde er von der Polizeiwache entlassen. Gegenstand aktueller Ermittlungen ist die Suche nach der Schreckschusswaffe, die bisher nicht sichergestellt werden konnte.

Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

Polizei Mettmann