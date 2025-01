Polizei Mettmann

POL-ME: Kupferrohre von Kirchengemeinde gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2501097

Mettmann (ots)

An einer Kirche in Monheim am Rhein entwendeten bislang unbekannte Personen am Wochenende mehrere Kupfer-Fallrohre. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatten sich bisher unbekannte Personen zwischen Samstag, 26. Januar 2025, gegen 20:30 Uhr und Sonntag, 25. Januar 2025, gegen 9 Uhr zu der Kirche an der Schellingstraße im Stadtteil Baumberg begeben. Dort beschädigten sie die Schellen, mit denen die mehrere Meter langen Fallrohre an der Hausfassade montiert waren, und stahlen anschließend mehrere Rohre. Bereits am Freitag, 25. Januar 2025, war es zum Diebstahl eines einzelnen Rohres gekommen.

Hinweise zu Täterinnen oder Tätern sowie zum Verbleib der Rohre liegen aktuell nicht vor. Zudem wird geprüft, ob die beiden Diebstähle durch dieselben Täterinnen oder Täter begangen wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02173 9594-6350 bei der Polizei Monheim am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell