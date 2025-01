Polizei Mettmann

POL-ME: 15-Jährige beraubt - Polizei nimmt Duo fest - Langenfeld - 2501095

Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 25. Januar 2025, wurden zwei 15-Jährige am S-Bahnhof in Langenfeld von einem Duo beraubt. Die Polizei stellte die 16 und 19 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung und nahm sie vorläufig fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:45 Uhr erreichten zwei 15-Jährige mit der S-Bahn aus Düsseldorf kommend die Station Langenfeld-Rheinland. Sie begaben sich zum Parkplatz an der Straße "Alter Knipprather Weg", wo sie von einer nachfolgenden Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden. Zwei der unbekannten Jugendlichen forderten die Herausgabe der mitgeführten Einkaufstasche und bedrohten die 15-Jährigen, indem sie vorgaben, ein Messer mitzuführen.

Mitsamt der Tatbeute floh die Gruppe Jugendlicher zunächst unerkannt. Einer der 15-Jährigen benachrichtigte seinen Vater, der am Parkplatz gewartet hatte, um sie abzuholen. Der 58-Jährige alarmierte die Polizei, die die flüchtigen Tatverdächtigen dank einer guten Personenbeschreibung im Rahmen der Fahndung stellen konnte.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 16 Jahre alten sowie den 19 Jahre alten Deutschen vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Langenfeld. Da der 16-Jährige zudem geringe Mengen an Cannabis und Haschisch mit sich führte und die Einsatzkräfte beleidigte, leiteten die Beamten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

