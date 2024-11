Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Ein schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws

Xanten (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Xanten ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 27-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zuzog.

Gegen 16 Uhr befuhr der 27-jährige Xantener den Radweg des Varusringes in Fahrtrichtung Marienbaum. Gleichzeitig befuhren ein 80-jähriger Xantener und eine 25-jährige Xantenerin in zwei hintereinanderfahrenden Pkw den Varusring in Fahrtrichtung Birten. Als der Radfahrer die Fahrbahn im Bereich der Querungshilfe in Höhe des Mölleweg überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Heck des Pkw des 80-jährigen Xanteners. Die dahinterfahrende 25-jährige Xantenerin konnte trotz eingeleitetem Bremsvorgang eine Berührung mit dem Fahrradfahrer ebenfalls nicht mehr verhindern, sodass es zum zusätzlichen Zusammenstoß kam.

Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Weseler Krankenhaus, in welchem er stationär verblieb. Beide Fahrzeugführer der Pkw blieben unverletzt.

An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden.

Polizeibeamte sperrten den Varusring im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

