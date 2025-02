Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Sobernheim

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstagnachmittag des 15.02.2025 wurde der Polizei Kirn ein Wohnungseinbruch in Bad Sobernheim gemeldet. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Paul-Schneider-Straße auf.

In dem Objekt durchwühlten sie in der Folge verschiedene Räume und entwendeten aus dem Arbeitszimmer einen Wandtresor, in dem sich Bargeld, Dokumente und Schmuck befanden. Die Tatzeit kann auf Donnerstag, 13.02.2025 - Samstag, 15.02.2025, 14 Uhr eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz ( Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de ) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdelikten geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell