Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer kennt den Fahrradfahrer?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Mann, der schon mehrfach im Bereich der Oberen Lauterstraße aufgefallen ist. Hier hat der Unbekannte im Verlauf der vergangenen Monate bereits mehrmals eine Joggerin angesprochen und belästigt.

Wie die Frau nun der Polizei meldete, versuchte der Mann im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit der Frage "Kennen wir uns nicht...?" mit ihr ins Gespräch zu kommen und fuhr mit seinem Fahrrad ein Stück neben ihr her. Obwohl die 35-Jährige die Frage verneinte und ihre Jogging-Runde fortsetzte, tauchte der Unbekannte auch danach noch mehrmals auf. Nicht immer sprach er sie an, aber einmal sei er ihr mit seinem Rad ein Stück gefolgt und habe sich ihr auch in den Weg gestellt. Die Joggerin lief kurzentschlossen auf die Straße, stoppte einen Pkw und bat den Autofahrer um Hilfe. Der Fahrradfahrer sei daraufhin in Richtung Kaiserslautern davongefahren.

Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 50 Jahre alt und dunkel gekleidet ist; er spricht gebrochenes Deutsch.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den Fahrradfahrer und kann Hinweise geben? Gesucht wird auch nach dem Autofahrer, der von der Joggerin angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631 369-14199. |cri

