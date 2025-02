Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn Bankkarte und PIN im Geldbeutel stecken...

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Donnerstagvormittag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Seniorin am frühen Nachmittag der Polizei meldete, wurde ihr unbemerkt der Geldbeutel aus dem Rucksack gezogen, während sie in einem Supermarkt in der Vogelwoogstraße einkaufte. Zusammen mit dem Portemonnaie erbeuteten die Täter eine Bankkarte, etwas Bargeld, eine Krankenkassenkarte sowie diverse Kunden- und Bonuskarten.

Die 81-Jährige kümmerte sich zwar umgehend um die Sperrung der gestohlenen Bankkarte, um den Zugriff auf ihr Konto zu verhindern, aber sie wusste, dass die Diebe in der Geldbörse auch den Zettel mit der notierten PIN finden würden. Wie sich später herausstellte, waren die Täter sogar sehr schnell: Noch bevor die Sperrung der Karte aktiv wurde, hatten sich die Unbekannten an einem Geldautomaten in der Feuerbachstraße einen vierstelligen Betrag auszahlen lassen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Die Polizei empfiehlt: Am besten ist es, wenn man die PIN "im Kopf" hat und nirgends aufschreiben muss. Falls dennoch eine schriftliche "Denkstütze" notwendig ist, bewahren Sie diese bitte niemals am gleichen Ort wie die Bankkarte auf - soll heißen: Auf keinen Fall Karte und PIN zusammen in den Geldbeutel stecken! |cri

