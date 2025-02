Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab, schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (06.02.25) ist es in den frühen Morgenstunden gegen 05.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße in Höhe des Hönebachwegs gekommen. Ein junger Kradfahrer aus Hagen am Teuteburger Wald (Landkreis Osnabrück) kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Hier stürzte und verletzte er sich schwer. Der 16-Jährige wurde von einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2000 Euro.

