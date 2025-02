Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Bungalow Täter machen Beute

Neuenkirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag (05.02.) auf Mittwoch (06.02.) sind Unbekannte zwischen 18.45 Uhr und 00.35 Uhr in einen Bungalow am Waldweg, zwischen Wettringer Straße und Burgsteinfurter Damm, eingebrochen. Die Täter haben zuerst ein Hoftor aus der Verankerung gerissen um auf das Grundstück zu gelangen. Danach sind sie auf unbekannte Weise in das Haus eingestiegen. Hier haben sie sämtliche Räume durchsucht und Schränke und Schubladen geöffnet. Aus dem Haus ist ein Tresor mit Dokumenten gestohlen worden. Ob Weiteres fehlt, steht noch nicht fest. Die Schadenssumme ist bislang nicht zu beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971/9 38 42 15 zu kontaktieren.

