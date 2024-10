Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und abgehauen - Straßenbahn beteiligt - zwei Verletzte - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen verursachte am Montagvormittag eine unbekannte Autofahrerin oder Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt.

Der Unbekannte war gegen 10 Uhr mit einem Audi in der Waldhofstraße in Richtung Alter Meßplatz unterwegs. In Höhe der Spelzenstraße bog er nach links über die Straßenbahngleise ab. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampel und übersah zudem eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Die Fahrerin der Straßenbahn musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu einer Kollision zwischen Auto und Straßenbahn kam es nicht. Der Audi setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, einfach fort.

Durch die starke Bremsung stürzten in der Bahn zwei Frauen im Alter von 28 und 70 Jahren. Hierbei zogen sie sich leichte Verletzungen zu, die ambulant vor Ort behandelt werden konnten. Sachschaden war nicht entstanden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrer des Audi mitteilen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

