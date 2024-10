Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizeipräsidium Mannheim lädt zur "Nacht der Bewerber" am 18. Oktober 2024

Mannheim (ots)

Am 18. Oktober 2024 von 17:00 bis 21:00 Uhr lädt das Polizeipräsidium Mannheim herzlich zur landesweiten Veranstaltung "Die Nacht der Bewerber" in die Hochuferstraße 54, 68161 Mannheim ein.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die Interesse an einer Ausbildung oder einem Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg haben. Auch Begleitpersonen, wie z.B. Eltern, sind selbstverständlich willkommen.

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm mit folgenden Highlights:

- Einblicke in die Arbeit der Verkehrspolizei - Präsentationen der Wasserschutzpolizei - Vorführungen der Polizeihundeführerstaffel - Informationen von der Kriminalpolizei - Demonstrationen zum Einsatztraining und Einsatzzug

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um alles über die spannenden und vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Baden-Württemberg zu erfahren.

Es wird um Anmeldung vorab via E-Mail gebeten. Richten Sie die Mail bitte mit Infos zu Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift und der zu erwartenden Personenzahl an: mannheim.berufsinfo@polizei.bwl.de

