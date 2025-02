Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz, Tasche entwendet

Rheine (ots)

Aus einem weißen Renault Clio haben unbekannte Täter am Dienstag (04.02.) eine Schultasche entwendet. Der Wagen wurde am Dienstagmorgen (04.02.) auf der Schumannstraße, in Höhe der Hausnummer 14 am Straßenrand geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug die Schultasche. Ein Zeuge entdeckte gegen 16.25 Uhr den beschädigten Renault und informierte die Polizei. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wem in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

