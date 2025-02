Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Einfamilienhaus

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (04.02.) zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Riesenbeck eingestiegen. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen ein Fenster des Hauses an der Straße Auf der Bree ein. Sie durchsuchten anschließend sämtliche Räume, öffneten Schränke sowie Schubladen und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Uhr. Der gesamte Schaden liegt geschätzt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

