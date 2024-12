Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugen nach Unfallflucht im Milanweg in Nunkirchen gesucht

Wadern-Nunkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 01.12.2024 gegen 02:00 Uhr, kam es im Milanweg in Wadern-Nunkirchen zum einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW, bislang nur die Marke "BMW" bekannt, den Milanweg und kam hier in einer Kurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand den Anwesens Milanweg 9. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme und die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Lebach durchgeführt. Das Unfallfahrzeug müsste im vorderen Bereich erheblich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die PI Lebach, Tel.: 06881-5050, oder PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell