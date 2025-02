Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Papiermülltonne abgebrannt

Ochtrup (ots)

Am Dienstagvormittag (04.02.) haben sich gegen 11.20 Uhr Zeugen gemeldet, die an der Bahnhofstraße eine brennende Papiermülltonne entdeckt hatten. Die Mülltonne stand zwischen der Kardinal-von-Galen-Straße und der Metelener Straße am Straßenrand. Wie die Tonne in Brand geriet, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Papiertonne wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen weitere Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

