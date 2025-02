POL-PPWP: Fall "Diana Bodi" bei ARD "Brisant"

Polizeipräsidium Westpfalz

Der Tod von Diana Bodi (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/Kb0Cj) beschäftigt die Ermittler des Polizeipräsidiums Westpfalz weiterhin - eine heiße Spur gibt es aktuell nicht. Die ARD berichtet am kommenden Sonntag (16. Februar 2025) um 17 Uhr in der Sendung BRISANT über den Fall.

Im Dezember 2020 fanden Zeugen in der Kaiserslauterer Innenstadt eine verpackte Leiche. Zunächst stand die Identität der Frau nicht fest, dann war klar: Es handelt sich um die 48-jährige Ungarin Diana Bodi. Was folgte, waren intensive Ermittlungen und eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung; zweimal war der Fall bei "Aktenzeichen XY ...ungelöst". Bis heute ist der Tod von Diana Bodi nicht geklärt. Fest steht: Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Roland Morzik, damals Ermittler bei der Mordkommission in Kaiserslautern, und Andreas V., der heute den Fall im Kommissariat 11 bearbeitet, kommen in der Sendung am Sonntagnachmittag zu Wort. Ende Januar liefen in Kaiserslautern die Dreharbeiten dazu. Gemeinsam mit einem Filmteam des Mitteldeutschen Rundfunks (mdr) suchten die Beamten den Fundort der Leiche in der Staubörnchenstraße und das Parkhaus in der Rosenstraße auf. Das Parkhaus spielt bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle: Staatsanwaltschaft und Polizei gehen aktuell davon aus, dass ein Unbekannter die verpackte Leiche in einem Einkaufswagen an dem Parkhaus vorbei, durch die Rosenstraße transportierte, und die Tote in der Staubörnchenstraße ablegte.

Die Polizei erhofft sich nach der Fernsehausstrahlung neue Hinweise. Die Ermittler interessieren sich vor allem weiterhin für die Fragen:

- Ist Ihnen die Person, die in dem Überwachungsvideo des Parkhauses in der Rosenstraße bekannt oder können Sie Angaben zu dieser Person machen? Fotos aus dem Video hat die Polizei unter https://s.rlp.de/E4M8Sh1 auf ihrer Fahndungsseite im Internet veröffentlicht. - Haben Sie am 12. Dezember 2020 zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum "K in Lautern" eine Person mit einem Einkaufswagen gesehen? - Haben Sie in diesem Bereich Geräusche wahrgenommen, wie sie beim Ziehen eines Einkaufswagens über die Straße oder den Gehweg entstehen? - Sind Ihnen andere Geräusche aufgefallen? - Ist Ihnen in diesem Zeitraum oder davor eine männliche Person aufgefallen, die einen größeren, weißen Gegenstand ohne Einkaufswagen transportierte? - Haben Sie am 12. Dezember 2020 zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum "K in Lautern" einen leerstehenden Einkaufswagen gesehen? - Ist Ihnen die Person in dem Video im Bereich des Hauptbahnhofs oder im Bereich der Innenstadt, insbesondere der Staubörnchenstraße, aufgefallen? - Verfügen Sie über sonstige Informationen, die der Polizei weiterhelfen können?

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.* Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört.

