POL-BOR: Raesfeld - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Karl-Hüls-Straße; Tatzeit: zwischen 05.04.2025, 16.00 Uhr, und 07.04.205, 12.00 Uhr; In eine Lagerhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Karl-Hüls-Straße in Stadtlohn. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Hallentor und gelangten so in das Innere der Halle. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten mehrere ...

