Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW ohne Versicherungsschutz kontrolliert ++++ Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++++ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am 27.03.2025 wurde gegen 07:20 Uhr ein 36-jähriger Bremerhavener an der Anschlussstelle Hagen kontrolliert. Dieser war zuvor mit seinem PKW Opel auf der BAB27 in Richtung Bremen gefahren. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis war. Der Opel konnte von einem Verwandten, der einen gültigen Führerschein vorweisen konnte, weitergefahren werden.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 08:00 Uhr ein PKW BMW an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, Fahrtrichtung Cuxhaven, kontrolliwer. Eine Abfrage ergab, dass der BMW nicht mehr versichert war. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden daher entsiegelt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer, ein 27-jähriger Bremer, sowie der Halter müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Sievern auf der L135, Höhe Tajenfeld. Ein 18-jähriger aus Geestland wollte mit einem Zustellfahrzeug eines Postdienstleisters nach links abbiegen. Die nachfolgende Fahrerin, eine 69-jährige aus der Gemeinde Wuster Nordseeküste, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem PKW VW auf den verkehrsbedingt wartenden Transporter auf. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell