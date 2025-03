POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 sorgt in den Morgenstunden für massive Verkehrsbehinderungen - eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. In der Zeit von Sonntagmittag (23.03.2025? - 12:00 Uhr bis Montagnachmittag (24.03.2025) - 17:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Otterndorf. Bislang unbekannte Täter drangen hierbei durch ein Fenster in die Halle ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge sowie Baumaterial wie Kabel und Kupferrohre. ...

