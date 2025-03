Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Lagerhalle in Otterndorf - Hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. In der Zeit von Sonntagmittag (23.03.2025? - 12:00 Uhr bis Montagnachmittag (24.03.2025) - 17:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Otterndorf.

Bislang unbekannte Täter drangen hierbei durch ein Fenster in die Halle ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge sowie Baumaterial wie Kabel und Kupferrohre.

Der Gesamtschaden befindet sich im hohen, vierstelligen Eurobereich. Für den Abtransport des Diebesgutes muss in jedem Fall ein Fahrzeug verwendet worden sein.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

