Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneuter Diebstahl aus Hofladen in Krempel - Tatverdächtiger PKW festgestellt - Hinweise zu Videoaufzeichnungen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Krempel. In der Nacht zum gestrigen Mittwoch (26.03.2025) kam es wiederholt zu einem Diebstahl aus einem Hofladen an der Ortsallee in Krempel. Der Täter versuchte hierbei zwei aufgestellte Kassen aufzubrechen, was bei einer Kasse auch gelang. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld.

Durch die Geschädigten konnte ein verdächtiger PKW beobachtet und mit vollständigem Kennzeichen gemeldet werden. Es handelte sich um einen dunklen Opel Insignia Sportstourer mit Cuxhavener Kennzeichen.

In der letzten Zeit kam es zu mehreren Einbrüchen oder Diebstählen aus Hofläden, zum Beispiel auch in der Gemeinde Wurster Nordseeküste.

Sollte der oben genannte PKW, andere verdächtige PKW oder verdächtige Personen aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

Wir weisen auch nochmal darauf hin, dass Videoaufzeichnungen, auf welchen sich Personen eindeutig identifizieren lassen (z.B. Abbildung von Gesichtern), nicht eigenständig veröffentlicht werden dürfen. Dies ist aufgrund der hohen rechtlichen Hürden nur den Sicherheitsbehörden und auch dann nur nach richterlicher Anordnung im Falle der Strafverfolgung beziehungsweise im Rahmen der Gefahrenabwehr bei gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben von Personen erlaubt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell