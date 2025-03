Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Älterer Tresor in Otterndorf aufgefunden - Eigentümer/in gesucht (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am vergangenen Freitag (21.03.2025) wurde in Otterndorf im Bereich des Durchganges zwischem dem DRK Kindergarten am Fröbelweg und dem ehemaligen Aldi-Markt ein weißer Tresorwürfel aufgefunden, welcher dort bereits längere Zeit gelegen haben muss. Bisher konnte dieser Tresor keiner Straftat zugeorndet werden.

Sollten Sie daher Hinweise zu dem Eigentümer oder Eigentümerin haben, können Sie sich gerne bei der Polizei in Otterndorf (Telefon 04751 998350) melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell