Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle in Otterndorf und in Nordleda in kurzer Zeit - Eine Verletzte und hohe Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Otterndorf/Nordleda. Am gestrigen Montag (24.03.2025) kam es innerhalb von einer Stunde zu zwei Verkehrsunfällen in Otterndorf und in Nordleda, bei welchen eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr wollte ein 81-jähriger Mann aus Bülkau mit seinem PKW aus Neuenkirchen kommend nach links auf die Scholienstraße einbiegen und übersah hierbei den PKW eines 48-jährigen Mannes aus der Wingst, welcher in Richtung Osterbruch unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des Wingsters in den linksseitigen Graben geschleudert. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Die beiden PKW waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden von ca. 20.000 Euro.

Gegen 16:25 Uhr kam es in Nordleda auf der Bremerhavener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus Nordleda wollte mit ihrem PKW nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hinter ihr fuhren ein 53-jähriger Otterndorfer mit seinem PKW und ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorrad, welche ihre Geschwindigkeiten nicht mehr rechtzeitig anpassen konnten und daher versuchten, an dem PKW der Frau aus Nordleda vorbei zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß wurden die PKW schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch hier entstanden Sachschäden von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell