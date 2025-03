Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im gesamten Landkreis, teilweise mit Verletzten - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und/oder zunächst geflüchtet

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es im gesamten Landkreis zu mehreren Verkehrsunfällen. Teilweise standen die Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss oder hatten sich zunächst von der Unfallstelle entfernt. Mehrere Personen wurden verletzt.

Am Samstagnacht (22.03.2025) wurde der Polizei gegen 04:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Anschlussstelle Uthlede der BAB27 gemeldet. Ein 21-jähriger Mann aus Celle war hierbei mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Im Anschluss war er bis nach Uthlede weitergefahren. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Samstagmorgen (22.03.2025) wurde der Polizei gegen 05:10 Uhr gemeldet, dass sich ein 29-jähriger Cuxhavener in Cuxhaven stark alkoholisiert in seinem PKW gesetzt hatte und nun losgefahren sei. Während der Anfahrt konnte der gemeldete PKW festgestellt werden. Der Cuxhavener stand unter starkem Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Des Weiteren wurde ein frischer Unfallschaden an seinem PKW festgestellt. Dieser passte zu einer Unfallstelle an der Brockeswalder Chaussee, bei welcher die Verkehrszeichen an einer Verkehrsinsel überfahren wurden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Sonntagmorgen (23.03.2025) kam es in Hagen im Bremischen gegen 09:45 Uhr im Bereich der Kreuzung Bundesstraße/Wulsbütteler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Bremerin wollte hierbei mit ihrem PKW die Bundesstraße überqueren. Eventuell aufgrund tiefstehender Sonne übersah Sie hierbei den PKW einer 36-jährigen Frau aus Ritterhude. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Durch den Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden hochwertigen PKW wurden schwer beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro.

Am Sonntagnachmittag (23.03.2025) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Börsten in Hagen. Ein 17-jähriger Jugendlicher stürzte hierbei aleinbeteiligt mit seinem Motorrad und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

