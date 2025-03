Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven - Polizeikommissariat Geestland - Polizeikommissariat Hemmoor

Cuxhaven (ots)

+++Untersagung der Weiterfahrt in zwei Fällen +++

Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, den 22.03.2025, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 07:10 Uhr zwei Fahrzeuge, die kurz hinter dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, in Fahrtrichtung Walsrode auf dem Standstreifen standen. Es stellte sich heraus, dass der Pkw der Marke VW dem liegengebliebenen Transporter Pannenhilfe geleistet hatte. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführer beider Fahrzeuge zeigte sich jedoch, dass für den Pkw keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand. Dem 44-jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden entsiegelt und der Pkw musste von der Fahrbahn entfernt werden. Den Hamburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Um 11:30 Uhr kontrollierte die Polizei ein Pkw-Anhänger-Gespann, welches zuvor die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen befahren hatte. Hier konnte der 42-jährige Geestländer nicht die für dieses Gespann erforderliche Führerscheinklasse BE vorweisen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt. Gegen den Geestländer wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

+++Reifenplatzer führt zu hohem Sachschaden+++

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Samstag, den 22.03.2025 geriet ein 30-jähriger Bremer kurz vor 19:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede (BAB27) mit seinem Mercedes AMG ins Schleudern und kollidierte mit den Leitplanken. Grund hierfür war ein Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit. Durch den Unfall wurde der Mercedes stark beschädigt. Über mehrere hundert Meter waren Hauptfahrstreifen und Standstreifen durch Trümmerteile und Betriebsstoffe verunreinigt und mussten durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der Bremer und seine Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen fünftstelligen Bereich liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste der Hauptfahrstreifen über längere Zeit gesperrt bleiben. Feuerwehr, Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei Hemelingen waren im Einsatz.

+++Zeugen gesucht - Unbekannte brechen in Sportvereinsheim ein+++

Geestland. In der Zeit von Freitag (21.03.2025) 10:00 Uhr bis Samstag (22.03.2025), 13:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter beim Sportplatz in die Räumlichkeiten des Turn- und Sportvereins Sievern von 1911 e.V. an der Sieverner Straße im Ortsteil Sievern ein. Der oder die Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zu einigen Räumlichkeiten des Vereins. Ob hierbei etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der genannten Zeit am Vereinsgebäude bei den Sportplätzen beobachtet haben, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

+++Küchenbrand in Hemmoor+++

Am Vormittag des 22.03.2025 kommt es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Dorfstraße in Hemmoor. Auf Grund eines gemeldeten Feuers in einem Zweifamilienhaus werden auch Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor entsandt. Nach ersten Erkenntnissen kommt es dort zu einem Küchenbrand durch auf dem eingeschalteten Herd vergessenen Essen. Bei der Entdeckung des Brandes durch die Verursacherin, stand die Küche bereits komplett in Flammen. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand durch den Brand erheblicher Sachschaden. Die Wohnung ist nicht bewohnbar. Zu Personenschäden kam es nicht. Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell