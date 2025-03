POL-CUX: Nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Hemmoor und Lamstedt am vergangenen Freitag - 95-jährige Beifahrerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf/Spaden. In der heutigen Nacht brach gegen 02:00 Uhr ein derzeit unbekannter Täter in eine örtliche Fleischerei der Leher Straße in 27619 Schiffdorf-Spaden ein. In dem Geschäft konnte der Täter insgesamt drei Kassen angehen und Bargeld entwenden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 EUR. Sollten Zeugen Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei ...

