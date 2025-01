POL-BO: Suchmaßnahmen mit Hubschrauber - Vermisster (82) unversehrt aufgefunden

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum sind am Freitagvormittag, 24. Januar, zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Bochumer gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw die Markstraße in Richtung Querenburg und beabsichtigte nach links auf die Königsallee abzubiegen. Zeitgleich war ein 63-jähriger Bochumer mit einem dreirädrigen Kraftrad auf der Markstraße in Richtung ...

mehr