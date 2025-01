POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. / 24. Januar) mehrere Pkw im Bereich Bochum-Wattenscheid aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die Täter im besagten Zeitraum die Seitenscheiben bei mindestens 11 Fahrzeugen Am Watermanns Weg sowie in der Schlachthofstraße ein und entwendeten Gegenstände aus dem Innenraum der Autos. Das zuständige ...

