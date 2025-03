Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Großbrand in der Brahmsstraße in Cuxhaven - Brandursache steht fest - Dank an Bevölkerung für die Mitarbeit

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der vergangenen Woche kam es zu einem Großbrand eines Mehrparteienhauses in der Brahmsstraße in Cuxhaven (wie berichtet). Hierbei wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, der entstandene Schaden liegt jedoch im Millionenbereich und die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Am Anfang der Woche kam es darüber hinaus zu Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen in das Gebäude, was als besonders verwerflich anzusehen ist.

Zur Ermittlung der Brandursache und für Hinweise zu den unbekannten Tätern der Einbrüche wurde neben einem Zeugenaufruf auch das Hinweisportal der Polizei Niedersachsen geschaltet, um unkompliziert, gegebenenfalls auch anonym, Hinweise, Videos und Bilddateien erhalten zu können, um die Brandermittlungen zu unterstützen.

Über das Hinweisportal gingen im Verlauf der Woche über 50 Videos und Bilddateien ein, wobei viele Dateien auch mehrfach eingingen. Dank dieser Dateien, in Verbindung mit weiteren Hinweisgebern und Zeugenaussagen, konnte der genaue Brandentstehungsort am Gebäude sehr genau eingegrenzt werden. Dadurch konnte auch die genaue Brandursache, namentlich fahrlässige Brandstiftung, ermittelt werden. Der Brand wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch Handwerksarbeiten am Gebäude ausgelöst. Hier hatte sich über Stunden hinweg eine kleine Brandstelle in der Dämmung als Schwelbrand entwickelt, bis es in den Abendstunden schließlich zum Großbrand kam. Die weiteren Ermittlungen dauern nun an.

Wir bedanken uns ausdrücklich für die geleistete Mitarbeit bei allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. Die Nutzung des Hinweisportals hat sich als große Hilfe herausgestellt.

Das Hinweisportal wird noch eine weitere Woche geschaltet bleiben, um gegebenenfalls noch weitere Hinweise zu den Einbrüchen erhalten zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell